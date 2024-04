Taïwan : l'île frappée par de nouveaux séismes

Face à la puissance des secousses, les pieux qui soutiennent cet immeuble ne résistent pas. Il est 2h27 du mardi matin lorsqu'un séisme de magnitude 6,1 frappe l'île de Taïwan, trois semaines seulement après un puissant tremblement de terre. Les répliques ont un peu plus endommagé ces immeubles de la ville de Hualien à l'est de l'île. Cette Taïwanaise que nous avons pu joindre habite dans le quartier voisin du bâtiment. Elle déclare ne pas avoir dormi suffisamment, avec les enfants qui se réveillent et les répliques qui n'ont pas cessé depuis la matinée. Des secousses sont encore perceptibles dans le nord-est de l'île. Mais selon les autorités locales, c'est au sud de l'épicentre que la terre pourrait trembler dans les prochains jours. "Dès que l'énergie sismique aura baissé dans le nord, la fréquence des tremblements de terre augmentera dans le sud", prévient Wu Chien-Fu, directeur du centre de sismologie de Taïwan. Aucune victime à déplorer après les répliques du lundi dernier. Il y a trois semaines, le premier séisme a causé la mort de 17 personnes. TF1 | Reportage N. Getten, E. Zonghero