Nouveau supermarché : aux habitants de voter !

Autheuil-Authouillet, un village dynamique de 980 âmes dans l'Eure. Sa boucherie, son épicerie, son auberge et en terrasses, un sujet est au centre des discussions. "Je ne vois pas l'intérêt d'avoir un supermarché" ; "Non. C'est notre village, un point c'est tout", lancent des habitants. L'installation d'un supermarché de 300 mètres carrés sur un champ inquiète surtout les commerçants. Anne-Sophie Moinet, par exemple, gérante de l'auberge, mène la fronde. Ce magasin pourrait concurrencer les différents commerces du village. Le plus touché, serait sans doute Sami Kharrazi, l'épicier. "Ici, on a des commerces qui se complètent. Pourquoi essayer de les tuer", se plaint-il. Le boucher, lui, a ouvert il y a tout juste un an. Il se sent trahi et craint déjà pour l'avenir de son activité. Entre soutien aux commerçants et développement de la commune, les habitants sont divisés. La municipalité est assez favorable au projet. Mais face à la contestation et pour y voir plus clair, le maire veut faire parler les urnes. La commune n'a pas le pouvoir d'interdire le projet, qui relève surtout de l'agglomération et du département. Mais l'enseigne commerciale promet de se plier aux résultats du vote organisé dimanche prochain. TF1 | Reportage L. Attal, M. Kouho, P. Bazerque