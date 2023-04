Nouveau tarif de l'eau, la solution pour moins consommer ?

Un jardin bien vert, mais qui fait bondir la consommation en eau de Marine. Cette Montpelliéraine consomme avec son conjoint environ 250 mètres cubes par an. Elle fait partie des plus gros consommateurs. Avec la nouvelle tarification, elle va payer plus cher. Elle a pris conscience qu'elle devait modifier ses habitudes. Depuis janvier, nouveau tarif pour les habitants qui possèdent un compteur individuel. Plus ils consomment, plus le prix au mètre cube augmente. Jusqu'à 2,70 euros au-delà de 240 mètres cubes. Un objectif : proscrire les mauvaises habitudes. Pour réduire sa consommation, Julien a pris une décision radicale cette année. Il a tout simplement arrêté d'arroser. Dans sa salle de bain, l'homme a opté pour un pommeau de douche plus économe. Au total, il a réalisé 30% d'économies en changeant aussi les mousseurs de ses robinets. Pas question de gâcher l'eau utilisée pendant notre reportage, elle sert à arroser les plantes qui en ont besoin. TF1 | Reportage A. Erhel, L. Garcia, C. Arrigoni