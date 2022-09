Nouveaux barèmes, qui paiera moins d'impôts ?

C'est une mesure qui devrait prendre effet l'année prochaine. Il y a de nouveaux barèmes et de nouvelles tranches. En 2023, tous les seuils devraient être relevés d'environ 5%. Bonne ou mauvaise nouvelle, nous vous avons posé la question ce lundi matin, et ce n'était pas toujours très clair. Si vous n'avez pas compris, l'explication est la suivante. Quand le barème augmente, les impôts diminuent. Pour un revenu identique, prenons un célibataire qui gagne 2 000 euros par mois, soit 24 000 euros par an. Sur ses revenus de 2021, il a payé 1 515 euros. L'année prochaine, il devrait payer environ 1 459 euros, soit 56 euros de moins. "Le gouvernement était obligé de prendre cette mesure pour que la taxation des revenus soit alignée sur la hausse des revenus et sur la hausse des prix", rapporte Virginie Pradel. Concrètement, si votre revenu n'a pas augmenté de plus de 5%, votre impôt n'augmentera pas. C'est un petit coup de pouce fiscal pour compenser l'inflation qui vous a fait dépenser plus cette année. La hausse des prix sera en 2022, elle aussi, autour de 5%. TF1 | Reportage L. Zajdela, M. Desmoulins, P. Véron