Les nouveaux compteurs électriques Linky inquiètent les usagers

Le nouveau compteur Linky ne fait pas l'unanimité. Il suscite de plus en plus d'inquiétudes, voire de plaintes d'usagers. Le dispositif serait nocif pour la santé, source de dysfonctionnement d'appareils électriques dans la maison et même attentatoire à la vie privée. Et dans le Lièvre, en région parisienne, un habitant en a fait les frais. Un peu plus d'un mois après son installation, le dispositif aurait pris feu dans son garage, causant de sérieux ravages. Des centaines de maires ont interdit son installation dans leurs communes. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 05/12/2017 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1.