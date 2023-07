Nouveaux incendies et évacuations en Grèce

Ils évacuent leurs bêtes à la hâte, alors que les flammes dévorent tout sur leur passage. Des incendies filmés la nuit de mercredi ici sur l'autoroute. Les flammes progressent au plus près des automobilistes. Le Volos et sa région, jusqu'ici épargnés, ont à leur tour connu une succession de départs de feu. Autour du port, où les hélicoptères se ravitaillent, du centre-ville aux zones industrielles, les secours peinent à être sur tous les fronts. Et les flammes se rapprochent aussi dangereusement des habitations. Les autorités ont ordonné l'évacuation de plusieurs quartiers. De l'autre côté de la mer Égée, l'île de Rhodes ressemble à un immense tas de cendre. Plus de 18 000 hectares ont déjà brûlé. Et sur place, notre équipe constate que de la fumée se dégage encore de ce paysage lunaire. Les pompiers le savent, l'accalmie pourrait être de courte durée. Alors, les avions hélicoptères bombardiers d'eau enchaînent les largages à la moindre suspicion de fumée. L'alerte reste maximale partout en Grèce. Ce jeudi matin, des renforts français ont rejoint l'île. TF1 | Reportage S. Chevallereau, L Merlier, G. Parrot