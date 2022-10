Nouveaux mots du dico : "pas de gênance on chille !"

Est-ce que t'es parti chillé avec ta go ? C'est quoi les bails en ce moment ? Si vous n'avez rien compris, ne vous inquiétez pas. Ces mots sont essentiellement utilisés par les jeunes. Et même si vous faites des erreurs, il n'y a pas de quoi avoir un sentiment de "gênance". Ce dernier aussi est un nouveau venu dans le dico. Alors pour trouver les bonnes réponses à ces nouvelles expressions, nous nous sommes rendus devant la faculté des lettres. Les bails par exemple veulent dire : qu'est-ce qui se passe ? Le Petit Robert a donc bien grandi. Il référencie désormais plus de 300 000 mots et bientôt un nouveau mot à la lettre G avec une go. On retrouve également le mot brouteur qui signifie escroc sur Internet. La langue française s'enrichit également de mots anglosaxons. C'est le cas avec chiller. C'est le sentiment d'être relax. En tout cas parmi tous ces nouveaux mots, il y en a que vous connaissez dont on se serait bien passé, c'est le mot covidé. TF1 | Reportage G. Frixon, T. Gathy