Nouveaux tarifs SNCF : la fin de la jungle des prix ?

La SNCF débarque avec une nouvelle carte de réduction "plus simple, plus lisible et plus transparente" présentée en grande pompe. Dans les détails, la simplification est... un peu compliquée ! D'ailleurs, les voyageurs disent en avoir entendu parler, mais n'y comprennent pas grand-chose. Concrètement, cette carte avantage, qui coûte 49 euros par an, vous offre des trains 30% moins chers, des tarifs plafonnés sur tous les trajets et vous pouvez même en faire bénéficier un proche de plus de onze ans. Pour une famille, si l'un des parents a la carte, l'autre bénéficie aussi des avantages ainsi que les enfants... dans la limite de trois s'ils ont moins de onze ans. Eux, bénéficieront même de 60% de réduction sur leur billet. Toutefois, cette carte avantage ne fonctionne pas tous les jours. En effet, les avantages ne s'appliquent pas en semaine. Il faudra que l'un des trajets ait lieu le week-end. Elle remplace toutes les cartes existantes et s'applique sur tous les trains, sauf les TER. Celles en cours de validité continuent néanmoins de fonctionner.