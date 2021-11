Nouvel album de Frank Michael : à chaque concert, il fait salle comble

C'est une déclaration d'amour lorsque Frank Michael entonne l'un des tubes qui l'ont rendu célèbre. La salle du Royal Palace chavire avec "Toutes les femmes sont belles". Ce morceau s'est vendu à deux millions d'exemplaires et a construit sa légende. A 74 ans, le chanteur a ses fans et elles sont des inconditionnelles. "C'est un chanteur formidable, franchement super", lance l'une d'entre elles. "Ça fait seize ans que je suis Frank Michael", rajoute une autre. Cette fidélité ne se dément pas au fil des décennies. "C'est formidable de voir des gens comme ça, qui sont toujours-là. Et il y en a qui sont là depuis 22 ans.", confie Frank Michael. Plutôt discret dans les médias, Frank Michael a une relation fusionnelle avec le public. Ce soir-là, il leur réserve la primeur de l'une de ses dernières créations. "Katy", la dernière-née deviendra peut-être son prochain succès. Le spectacle était un bain de jouvence pour le crooner italien et son public. Après le nouvel album, une tournée est en préparation. TF1 | Reportage J. Rieg-Boivin, L. Claudepierre