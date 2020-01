Nouvel An : c’est le moment de penser aux étrennes

Ils sont encore nombreux à Martigues à faire un geste de générosité pour commencer la nouvelle année. Et même si pour certains, la coutume a tendance à se perdre, d'autres donnent ce qu'ils veulent ou ce qu'ils peuvent. Grâce aux étrennes, Danielle Raynaud a par exemple reçu presque un mois de salaire supplémentaire. Par ailleurs, les Français versent en moyenne entre 5 et 50 euros d'étrennes aux pompiers chaque année. Cet argent leur sert à financer la vie de la caserne. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 03/01/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 3 janvier 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.