Nouvel An chinois : l'année du buffle de métal après celle du rat

L'année 2021 est placée sous la protection du buffle. Une information cruciale, car de plus en plus de personnes se tournent vers l'astrologie en ces temps difficiles. Dans la communauté chinoise, cette croyance est prise au sérieux et se mêle aux autres pratiques. Il faut faire attention, car la position sur la ligne d'arrivée a une influence. Certains, en fonction de leurs places, ne passeront pas une bonne année sous le joug du buffle. Les chèvres, les chiens et les dragons devront courber l'échine. En revanche, les coqs et les serpents seront à l'aise avec le signe de l'année. Comment connaître son signe parmi les douze animaux ? Pour le trouver, il faut confesser sa date de naissance. Les éléments sont aussi importants que l'animal. Nous en changeons tous les deux ans. Cette année est notre deuxième année de métal. Celle-ci est en relation avec les maladies des voies respiratoires. Joyce Duval, astrologue et tarologue, estime que le Covid va rester encore pendant l'année 2021. "On a de grandes chances pour qu'il s'en aille dès 2022 puisqu'on passe à l'année du tigre", a-t-elle ajouté.