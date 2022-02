Nouvel An chinois : on célèbre le Tigre d’Eau

Bonne année ! Voici ce que ces créatures viennent souhaiter aux commerçants au cœur du 13ème arrondissement de Paris. La danse du lion vient honorer une tradition séculaire du Nouvel An chinois. "C'est traditionnel et culturel, même si on est né ici en France, on a quand même des origines et c'est important de les garder", explique un participant. La mission : porter chance partout où ils passent. Et pour être fort comme des lions, pas moins de deux danseurs animent ces deux grandes marionnettes. L'un porte quand l'autre s'envole au rythme des percussions. Chaque mouvement répond fidèlement à la musique. Tôt ce mardi matin, les membres d'une association consacrée à la danse du lion s'étaient réunis dans leur local afin de se préparer. Âgés d'une vingtaine d'années, ces jeunes musiciens et danseurs tiennent à conserver cette tradition fédératrice. "Ça représente du renouveau comme de la prospérité", explique l'un d'entre eux. Après un échauffement indispensable à plusieurs heures de représentation dans le quartier, ces participants célèbrent en 2022 l'année du Tigre d'Eau. TF1 | Reportage R. Goichon, O.Cresta