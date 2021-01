Nouvel An : que souhaitez-vous pour 2021 ?

Pour cette nouvelle année 2021, les vœux du Nouvel An sont nombreux. Voici un florilège de souhaits des personnes interviewées par l'équipe de TF1. "On souhaite une année un peu plus sereine, plus tranquille et avec de bonnes nouvelles", a dit un père de famille. "Beaucoup de beau temps et une bonne santé", pour les personnes d'un âge avancé. D'autres personnes souhaitent de la sérénité, de la joie, plein d'amour et de la générosité pour 2021. Les souhaits pour le Nouvel An ne sont pas si différents. En effet, tous veulent "la fin du virus" et surtout revoir leurs proches. En ce sens, beaucoup espèrent que leurs familles et amis aillent bien. Ceux qui ont des projets pour 2021, quant à eux, souhaitent le meilleur à tout le monde. En général, tous désirent que 2021 soit meilleur que 2020.