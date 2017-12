Nouvel an : chaque ville pourra appliquer son propre tarif pour les amendes de stationnement

Dès le 1er janvier 2018, les mairies vont elles-mêmes décider des amendes de stationnement. Dans la ville d'Arles, la punition va notamment passer de 17 euros à 60 euros. Certaines villes sont plus concernées que les autres par cette hausse. Comment les automobilistes réagissent-ils à cette décision ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 28/12/2017 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 28 décembre 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.