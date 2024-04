VIDÉO - Les images de l'incident sur un Boeing contraint de faire demi-tour

C'est le dernier incident en date d'une série noire chez Boeing dont les images relayées sur les réseaux sociaux n'ont pas tardé à devenir virales. Un avion 737-800 de la Southwest Airlines à destination du Texas, aux États-Unis, a été contraint de faire demi-tour quelques minutes seulement après son décollage de l'aéroport de Denver, dans le Colorado, ce dimanche. En cause ? La perte d'une partie du capot protégeant le moteur droit de l'appareil à plus de 3140 mètres d'altitude. Après avoir annoncé un "retour immédiat" à la porte d'embarquement, le vol Southwest 3695, avec les 135 passagers et six membres de l'équipage à son bord, a donc été contraint d'atterrir sur le tarmac qu'il avait quitté pas moins de trente minutes plus tôt. L'avion a ensuite été remorqué jusqu'à la porte de débarquement par mesure de sécurité.