Nouvelle aide carburants : qui va bénéficier des 100 euros ?

À la pompe, ce mercredi matin, presque tous les automobilistes ont entendu l'annonce de cette nouvelle aide de 100 euros. Plusieurs critères doivent être pris en compte pour pouvoir en bénéficier : utiliser sa voiture pour aller au travail et avoir déclaré un revenu fiscal de référence inférieur à 14 700 euros. C'est l'équivalent du Smic pour une personne seule. Rachid est concerné. Il parcourt quatorze kilomètres par jour. Il devra se connecter dès le mois de janvier sur le site des impôts et déclarer sur l'honneur avoir réellement besoin de sa voiture pour aller au travail. Il faudra aussi ajouter son numéro fiscal et sa plaque d'immatriculation. L'aide sera versée par virement, environ une semaine plus tard. En revanche, beaucoup de personnes sont exclues du dispositif, comme les retraités. Cent euros, c'est l'équivalent d'un plein ou d'un plein et demi. Une aide non-négligeable dans ce contexte où le prix des carburants risque encore de grimper. TF1 | Reportage V. Lamhaut, B. Agirbas