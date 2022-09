Nouvelle arnaque : attention aux faux avis de passage

Des avis de passage de la poste, Flavo Perez en ont reçu des centaines dans sa vie. Il n'y a aucune raison pour lui de se méfier quand il récupère ce document ce jour-là dans sa boîte aux lettres. Il est alors demandé au père de famille d'aller au plus vite sur un site internet, lui aussi plus vrai que nature. L'objectif est de recevoir un rendez-vous avec la poste pour recevoir un mystérieux courrier. "On nous dit qu'on peut payer 97 centimes pour pouvoir recevoir le courrier à nouveau, et il demande nos coordonnées bancaires. À ce moment-là, je comprends qu'il y a anguille sous roche et je m'arrête", nous rapporte-t-il. L'arnaque a visé près de 200 personnes au total, principalement dans le Sud-est du pays. Heureusement, très peu semblent êtres tombés dans le panneau. L'entreprise reconnaît pourtant elle-même que les faussaires ont eu un certain talent. Les aigrefins ont aussi des techniques bluffantes pour créer de vrais-faux sites internet. La Poste rappelle à tous ses clients une règle essentielle : pour programmer une livraison en entreprise, elle ne vous demandera jamais vos coordonnées bancaires. TF1 | Reportage G. Brenier, J.Y. Chamblay