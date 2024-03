Une roue se décroche au décollage : nouvelle avarie chez Boeing

Six secondes seulement après avoir pris son envol de l'aéroport de San Francisco, cet appareil avec 249 personnes à bord perd l'une de ses roues. La pièce de 120 kilos endommage d'abord plusieurs véhicules, avant de terminer sa course sur ce parking peu fréquenté à cette heure. Personne n'est blessé. L'incident rare n'est pourtant pas un cas isolé. À Strasbourg, en 1995, un 757 rencontre une situation similaire. La roue d'un diamètre d'1m20, qui pèse 200 kilos, se retrouve dans la chambre froide d'un traiteur, au milieu des pizzas. À Lyon, en 1998, c'est un 737 qui connaît la même mésaventure. Ces derniers mois, il y a eu d'autres incidents. Lundi soir, au-dessus du Texas, le réacteur de ce Boeing s'enflamme. Encore plus impressionnant en janvier dernier, 20 minutes après le décollage, la porte de cet appareil d'Alaska Airlines s'envole elle aussi. Pour ce parlementaire dans le secteur aérien, la rentabilité est devenue plus importante que la sécurité : "il y a une pression sur le secteur pour qu'il fasse des économies, que ce soit sur la maintenance, sur la production, sur les horaires des pilotes ou des contrôleurs aériens". TF1 | Reportage T. Misrachi, O. Buchet-Couzy, E. Zonghero