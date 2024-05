Nouvelle-Calédonie : le difficile retour à la normale

Des unités d'élite des forces de l'ordre sont déployées là où les tensions sont encore vives. Barrages après barrages, policiers et gendarmes continuent de démanteler les points de blocages. Les tensions sont concentrées dans quatre quartiers de Nouméa. Malgré les moyens engagés, c'est une course entre les forces de l'ordre et les émeutiers. Dans certaines zones, les militaires à peine partis, les routes sont de nouveau bloquées. Sur les axes principaux, la circulation est de nouveau possible, le ravitaillement reprend progressivement. Devant une station-service, des heures d'attente pour espérer faire le plein. Même situation dans les supermarchés. La situation s'améliore dans certains quartiers. Le centre de dialyse a pu rouvrir pour la première fois depuis le début de la crise. C'est un soulagement pour les patients. Malgré les opérations des forces de l'ordre, le retour à la normale s'annonce long. Pour l'instant, l'île reste isolée. L'aéroport international de Nouméa sera encore fermé aux vols commerciaux, au moins jusqu'à jeudi. TF1 | Reportage L. Merlier, C. Chevreton, V. Abelaneda