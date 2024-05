Nouvelle-Calédonie : nouvelles victimes dans les affrontements

Les gendarmes sont en opération pour reprendre un barrage aux émeutiers. Une reprise du terrain progressive, mais qui concerne tout le territoire de Nouvelle-Calédonie. Sur des images, au nord de l'île, des hommes du GIGN descendent en rappel d'un hélicoptère pour sécuriser une gendarmerie. Au nord, dans la commune de Kaala Gomén, l'affrontement a fait un mort et deux blessés, sur un barrage tenu par des indépendantistes. Ces derniers affirment que la victime a voulu forcer un passage et leur a tiré dessus avec une arme. À Nouméa, le couvre-feu n'empêche pas de nombreux incendies dans des zones commerciales du centre-ville. Les habitants parlent de tensions permanentes durant la nuit. De jour, le calme est apparent. Pourtant, dans une vidéo, on assiste à un pillage en direct. C'est ce qui explique désormais la présence de nombreux comités de défense à Nouméa, devant les maisons et les commerces. Les blindés de la gendarmerie sont de plus en plus visibles dans le centre-ville. Mais le long de la route qui mène à l'aéroport, des hommes cagoulés et des barrages interdisent l'accès aux forces de l'ordre. TF1 | Reportage B. Christal, A. Creff, M. Bornet