Nouvelle-Calédonie : une visite sensible pour Emmanuel Macron

La visite d'Emmanuel Macron en Nouvelle-Calédonie s'inscrit dans un contexte crucial à l'approche du référendum sur l'indépendance de l'île. Cependant, il a pu profiter d'un accueil chaleureux lors de sa première soirée sur le territoire. En effet, ses partisans sont venus l'encourager. Alors que le référendum attise beaucoup de tensions, le président français prône l'apaisement. En tant que chef de l'État, il préfère ne pas prendre position et insiste sur son humilité.