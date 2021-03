Nouvelle carte d'identité : 26 ans qu'elle n'avait pas changé

La nouvelle carte d'identité est plus petite par rapport à celle actuelle. Elle intègre une puce électronique qui contient les mêmes informations que la carte, mais au format numérique. "C'est innovant parce qu'on embarque un certain nombre de technologies qui vont permettre de lutter contre la fraude", explique Didier Trutt, PDG du groupe Imprimerie Nationale. L'idée est de rendre la carte infalsifiable. Dans l'Hexagone, ce document existe depuis 1921. Avant cela, pour justifier officiellement son identité, il fallait la parole de deux témoins. La carte moderne, elle, était apparue en 1988. La puce électronique de la nouvelle carte devrait empêcher les copies illégales. Mais certains s'inquiètent du recueil de données. "D'un autre côté, on s'inquiète un petit peu parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a sur les données et ce qu'on peut faire avec. On n'a plus de vie privée", confie une jeune femme. La nouvelle carte sera facultative et disponible à partir du mois d'août.