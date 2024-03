Nouvelle épreuve pour les sinistrés du Pas-de-Calais

Bruno ne se déplace plus qu'en motoculteur pour rentrer chez lui. Sa rue est inondée depuis quatre mois. Sa maison, au bord de la Canche, a déjà pris l'eau trois fois cette année. Avec les grandes marées, Bruno craint une nouvelle inondation. "La rivière n’a pas le temps de redescendre que la marée d’après arrive, et là, ça monte, ça monte", explique-t-il. Alors, tout le monde se mobilise. La mairie d'Attin (Pas-de-Calais) a loué cette pelleteuse pour renforcer une digue à quelques mètres des habitations. L'engin est piloté par Charles, lui-même sinistré. Deux embarcations ont également été mises à disposition par la commune dans les allées encore sous l'eau. Martin a passé la semaine à couper et à installer ces batardeaux en bois et en béton. Chez Évelyne, les meubles restent en hauteur et elle est aux aguets jour et nuit. Comme dans la maison voisine, sa pompe est toujours prête. Ici, le plus grand coefficient de marées à 116 est attendu ce mardi. TF1 | Reportage M. Debut, T. Chartier