Nouvelle étape du déconfinement : comment se déroulent les visites dans les Ehpad désormais ?

Le retour des proches dans les Ehpad est un véritable symbole pour les résidents. Depuis lundi, les visites des familles peuvent de nouveau avoir lieu mais pas sans conditions. Pour plus de précaution, le port du masque reste obligatoire. De quoi rendre les résidents plus heureux mais aussi alléger le travail des soignants. Et pour le plus grand plaisir de tous, les animations en commun ont aussi pu reprendre dès cette semaine. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 17/06/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1.