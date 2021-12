Nouvelle grève des poubelles à Marseille

C’est une scène devenue exaspérante à Marseille. Moins de deux mois après la précédente grève, ça recommence. Les poubelles débordent encore, et les Marseillais en ont ras-le-bol. La grève dure depuis plus d’une semaine dans quatre arrondissements de la ville. Depuis mardi soir, le mouvement s’est étendu dans le centre-ville. Dans ce quartier commerçant de la Plaine, les montagnes d’ordures grandissent très rapidement. C’est le syndicat Force ouvrière, majoritaire dans la ville, qui a durci la grève. L’accord trouvé entre la métropole et le syndicat début octobre ne convient plus. Les agents ne veulent pas travailler 35 heures par semaine, comme l’exige la nouvelle réforme de la Fonction publique en 2022. La plupart des Marseillais comprennent les revendications, mais regrettent que l’arrêt des collectes soit systématique. Le dialogue a repris dans la matinée entre la métropole et FO. En attendant de trouver un nouvel accord, Marseille continue de crouler sous les ordures en plein mistral. TF1 | Reportage P. Lefrançois, H.P. Amar