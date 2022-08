Nouvelle image du bout de l'Univers

"La Roue de chariot", c'est le nom que les astronomes ont donné à la magnifique galaxie située à 500 millions d'années-lumière de nous. Elle avait déjà été observée par le passé, mais les instruments du nouveau télescope spatial James Webb, permettent de mieux comprendre l'origine de son anneau de lumière. "Ce qui a créé cette Roue de chariot, c'est que dans le passé, une toute petite galaxie qui est passée en plein milieu, au travers, et qui a créé une petite vague, comme une pierre qui tombe dans l'eau, dans l'océan de matières interstellaires de la galaxie", explique David Elbaz, astrophysicien au Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA). Lancé en 2021 par la NASA, ce nouveau télescope nous livre depuis début juillet, des images époustouflantes. Ces instruments, dont plusieurs sont français, permettent de voir dans l'infrarouge, c'est-à-dire, l'invisible. Les scientifiques espèrent ainsi remonter le temps jusqu'au début de l'Univers et mieux comprendre quels sont les mécanismes qui ont permis l'apparition de la vie sur Terre, et qui sait, peut-être ailleurs. TF1 | Reportage C. Chapel