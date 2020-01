Nouvelle journée d'action contre la réforme des retraites

C'est la 6ème grande journée de mobilisation contre la réforme de retraites. Ce 16 janvier 2020, des manifestations ont eu lieu un peu partout dans le pays. Dans les rues, les militants n'en démordent pas et demandent le retrait du projet de loi. Tour d'horizon des mouvements dans les régions. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 16/01/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 16 janvier 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.