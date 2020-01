Nouvelle journée de mobilisation à très haut risque à Paris

La mobilisation contre la réforme des retraites se poursuit ce vendredi avec une septième journée nationale. À Paris, le rassemblement a débuté à onze heures depuis la place de la République. Puis le cortège doit passer par les quais de Seine pour atteindre la place de la Concorde. Un trajet inhabituel et à très haut risque que notre équipe vous fait découvrir. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 24/01/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 24 janvier 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.