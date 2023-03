Nouvelle matinée d'actions et de blocages

Partout dans le pays ce mardi matin, des petits groupes de manifestants mettent des actions très fortes sur des axes stratégiques pour peser au maximum sur le quotidien des Français. Sur la rocade de Rennes, par exemple, des barricades de poubelles et de branches enflammées. Les voitures passent au compte-gouttes engendrant 50 kilomètres de bouchons. Ils ne sont pas très nombreux, mais très virulents. Sur ces images, on comprend qu'un camion de pompier vient éteindre un feu que les manifestants ont provoqué. Les soldats du feu ne sont visiblement pas les bienvenus. À Caen, il y a un blocage total sur la rocade. Près de quatorze kilomètres de bouchons et des professionnels qui prennent du retard dans leur journée de travail. Un peu plus haut, l'ambiance est nettement plus tendue. Selon des témoins, une voiture a forcé le barrage et a renversé une manifestante. Images impressionnantes aussi à l'aéroport de Biarritz. Des manifestants de Force Ouvrière sont entrés dans le hall avec des fumigènes. Des vols ont été retardés et annulés ce matin. TF1 | Reportage J. De Francqueville, P. Bouffard, M. Stiti