Nouvelle matinée de galère en Normandie

Ce mercredi matin, les élèves du collège de Falaise (Calvados) n'étaient pas nombreux en classe. Et pour cause, il n'y a pas de transport scolaire. Les parents qui le peuvent sont donc mis à contribution. "Je ne fais que des aller-retour depuis ce matin", affirme une mère de famille. Pour les piétons : attention ! Les trottoirs du centre-ville sont recouverts d'une épaisse couche de verglas. Ce matin, il fallait mieux sortir bien équipé. Ce sont les commerçants qui font la grimace. Arthur Ruffier, boucher, a perdu depuis hier 50% de son chiffre d'affaires. Pour faire revenir la clientèle, il sale plusieurs fois par jour. "On n'aimerait pas que nos clients tombent, déjà qu'on n'en a pas beaucoup en ce moment", dit-il. Dans un bureau de tabac, c'est par les réseaux sociaux qu'on a voulu prévenir les clients du verglas. "Le temps que la ville vient saler, j'ai préféré prévenir". Les températures vont rester négatives toute la journée sur une bonne partie de la Normandie. TF1 | Reportage L. Barbier, A. Coulon