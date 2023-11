Nouvelle montée des eaux : exaspération dans le Pas-de-Calais

Le sous-sol de sa pizzeria est encore en train d’être pompé. Impossible d'y accéder, le niveau de l'eau est trop élevé. Et Guy s'inquiète déjà des nouvelles précipitations prévues dans les prochaines heures. Là, va-t-elle encore déborder ? C'est l'inquiétude de tous les habitants d'Arques qui ont déjà été inondés la semaine dernière, comme Sandrine. Elle et son ami, ont conscience que la catastrophe pourrait se répéter, mais ils continuent de nettoyer malgré tout. Sacs de sable, parpaings, tout ce qui a été installé aux pieds des portes d'entrée pour empêcher l'eau de s'infiltrer dans les maisons ces derniers jours n'a pas été retiré, au cas où la ville serait à nouveau inondée. Ce ne sont que des moyens dérisoires. En milieu de la matinée, la pluie arrive plus tôt que prévu, l'impression d'un cauchemar sans fin. Arques vit au rythme des précipitations. Une accalmie est prévue ce mercredi. C’est un répit de courte durée, car la pluie doit à nouveau tomber en fin de semaine, et ce, pendant plusieurs jours. TF1 | Reportage S. Chevallereau, B. Lachat, O. Cresta