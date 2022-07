Nouvelle nuit de combat pour les pompiers

Le mur de feu n'est qu'à quelques mètres. Le vent s'est calmé. Ils doivent agir le plus tôt possible, mais la végétation ne leur facilite pas la tâche. "La problématique, c'est qu'elles sont très volatiles et donc elles peuvent mettre le feu un peu plus loin. C'est là qu'il faut faire très attention", explique le sergent Xavier Boher (SDIS 66). Les soldats du feu spécialisés ont été appelés en urgence. Leur technique est radicale. Ils allument un incendie pour ralentir un autre. C'est la dernière solution face à un brasier inarrêtable. Rapidement, ils sont rejoints par des camions qui assurent leur arrière. La nuit, tout se complique. "C'est des terrains escarpés. On ne peut pas s'aventurer n'importe où. On voit mal. C'est dangereux pour les engins et pour les hommes surtout", affirme le lieutenant David Macri (SDIS 01). Intervention après intervention, ils sont sur tous les fronts. Parmi les hommes engagés ce soir-là, il y a Valentin. C'est la première fois qu'il affronte un incendie de cette ampleur. "Il y a un peu le stress et la peur", a-t-il confié. Malgré leur acharnement, dix heures plus tard, l'épais panache de fumée menace toujours. TF1 | Reportage L. Merlier, H. Massiot, A. Chomy