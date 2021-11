Nouvelle nuit de violences et de pillages en Martinique

C'est la nuit la plus violente que la Martinique ait connue depuis le début des contestations. Voilà trois jours que l'île s'embrase. Le blocage de la Martinique se poursuit. Sur le barrage, les opposants à la vaccination obligatoire des soignants et à la politique du gouvernement semblent avoir franchi un cap dans la violence. Le quotidien devient extrêmement difficile. Ici, une voiture semble forcer un barrage sauvage. Face à ces situations, les habitants craignent désormais de prendre la route. Selon la police, des coups de feux auraient eu lieu en direction des forces de l'ordre. Les barrages et les tensions se concentrent dans le nord de l'île entre le Marigot et Fort-de-France. Dans la commune du Robert, c'est un centre commercial qui a été incendié. Les scènes de pillage ont eu lieu toute la nuit pendant que les pompiers, eux, luttaient contre le feu. Pour l'instant, toutes ces violences n'ont pas fait de victime. Mais la tension est loin d'être redescendue en Martinique. TF1 | Reportage J.M. d'Abreu, S. Caffin