Nouvelle saison pour le Puy du Fou

Avec deux répétitions par jour, les comédiens du "Secret de la Lance" se préparent à l'ouverture avec un village en feu, des cavaliers intrépides et une jeune femme courageuse. Quelques détails restent encore à peaufiner et Blandine Desodt, elle, relativise. "Il y a beaucoup de stress, mais il se transforme en très bonne énergie", lance la comédienne. "Ça y est, l'ambiance revient et on a retrouvé toute l'équipe", rajoute Nathan Martineau, cavalier voltigeur. Juste à côté, les Vikings se déchaînent sur de pauvres villageois. Il s'agit d'une attraction incontournable du parc avec une toute nouvelle bande-son cette année. Sur son banc, Guillaume Chevalier, le responsable du spectacle, observe tout. Après l'action, c'est l'heure du bilan en coulisses avec l'équipe. Pour cette saison, la nouveauté se trouve au Stadium. La reine y accueille toujours ses gladiateurs impitoyables et sa célèbre course de chars. Mais son îlot central se métamorphose en bateau de feu destiné à détruire les ennemis de Rome. TF1 | Reportage N. Hesse, R. Hellec