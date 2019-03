Nouvelle tournée pour Kendji Girac

Après le succès de son dernier album "Amigo", Kendji Girac repart en tournée. Cet artiste de 22 ans découvert il y a cinq ans dans "The Voice" offrira plus de 40 concerts cette année 2019. Le roi du style gypsy-pop continue d'enflammer le public comme ce fut le cas lors de son concert à Amiens. "Ça m'avait manqué, ça faisait deux ans que je n'étais pas retourné sur scène", a affirmé le chanteur. Par ailleurs, il se produira le 22 mars à Angers, le 23 mars à Nantes et le 5 avril à Grenoble. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 20/03/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 20 mars 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.