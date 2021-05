Nouvelle tribune de militaires : comment réagit Emmanuel Macron ?

Pour la deuxième fois en moins d'un mois, une nouvelle tribune qui interpelle directement le président de la République et les ministres a été signée par les militaires. Ces derniers parlent de "guerre civile qui couve" dans le pays. "Officiellement, c'est le silence et l'indifférence. Il n'y a pas eu de prise de parole publique jusqu'ici", explique Adrien Gindre, chef du service politique TF1, sur la réaction d'Emmanuel Macron. "L'executif n'entend pas engager un bras de fer avec des signataires qui sont inconnus", a-t-il ajouté. Cette réaction montre l'agacement de l’exécutif car le gouvernement est directement mis en cause. En effet, à un an de la présidentielle, l’État est interpellé par les mots de ces auteurs qui se disent apolitiques : "Il ne s'agit pas de prolonger vos mandats ou d'en conquérir d'autres, il s'agit de la survie de notre pays". Selon Adrien Gindre, on peut y voir la main d'une certaine extrême droite. Ce qui laisse penser que dans la présidentielle, tous les coups sont permis et que le combat a déjà commencé.