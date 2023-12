Nouvelles attaques de drones en mer Rouge

Les attaques de drone et de missile se sont multipliées ces derniers jours en mer Rouge. Elles sont menées majoritairement par les rebelles Houthis du Yémen, qui sont armés par l’Iran et qui soutiennent le Hamas dans la guerre contre Israël. Résultat, les transporteurs, les pétroliers renoncent à emprunter la route de la mer Rouge qui va jusqu’au canal de Suez et qui passe par le détroit de Bab-el-Mandeb. Cette route maritime est vitale pour le commerce mondial. Entre Asie et Europe, 22 000 navires l'empruntent chaque année. Mais désormais, devant le risque d’attaque, les armateurs changent d’itinéraire et sont obligés de passer par le sud de l’Afrique. Le voyage se rallonge alors de quinze jours et coûte beaucoup plus cher. Aujourd’hui, les États-Unis accusent l’Iran d’être impliqué dans la planification des attaques des rebelles Houthis, notamment par leur aide en matière de renseignement. Alors, cette crise peut-elle devenir un nouveau conflit ? Pour l’heure, les États-Unis ont décidé de former une coalition pour défendre le trafic maritime dans cette zone. Une vingtaine de pays s’y sont ralliés. TF1 | Reportage L. Boudoul