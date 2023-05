Nouvelles baisses d'impôts, qui sera concerné ?

Si vous gagnez entre 1 500 et 2 500 euros nets par mois, vous faites partie de ce qu’Emmanuel Macron appelle la "classe moyenne". Avez-vous l’impression de payer trop d’impôt ? Pour Isabelle, par exemple, elle paye 2 000 euros d’impôts par an. "Pour moi, c’est beaucoup", confie-t-elle. Pourtant, depuis quatre ans, les grilles d’impôts ont considérablement baissé. Pour une personne seule qui gagne 1 500 euros par mois, elle paye 178 euros par an. C’était 443 euros il y a quatre ans, soit une baisse de 265 euros. Pour un salaire de 2 500 euros net, c’est aujourd’hui 2 147 euros, contre 2 756 euros en 2018, une baisse de 609 euros. Pourquoi, malgré cet effort fiscal sans précédent, la classe moyenne a-t-elle l’impression de payer toujours trop d’impôts ? Selon Anne-Sophie Alsif, associée cheffe économiste chez BDO France : "Très souvent, ils vivent en périphérie, donc ils sont assez dépendants de leur voiture. D’où les problèmes de hausse d’énergie". Et la plupart d’entre eux n’ont pas bénéficié du chèque énergie, réservé aux plus modestes. TF1 | Reportage F. Chadeau,