Nouvelles dégradations avant l'arrivée du président à Nouméa

La route vient tout juste d'être dégagée et déjà, ce groupe de manifestants profite de l'absence de forces de l'ordre et reconstruit une barricade. L'action de la police se poursuit. Ce mercredi matin, les autorités assurent que plus de 280 émeutiers ont été interpellés et plus de 90 barrages retirés depuis le début de la crise. Au-dessus des barricades, quelques drapeaux blancs et des messages de paix. Dans ce quartier de Nouméa très secoué par les émeutes, certains habitants affichent leur espoir. Ils osent même un tout premier rassemblement pacifique. Emmanuel Macron s'est envolé ce mardi soir pour Nouméa et devrait arriver la nuit prochaine. Quelques heures après l'annonce de son départ, une cyberattaque inédite est lancée contre le réseau internet calédonien. Elle est rapidement déjouée par les autorités. En parallèle, une centaine de touristes australiens bloqués sur l'île ont pu être évacués depuis ce mardi via des vols affrétés par leur gouvernement. Des opérations qui se prolongeront jusqu'à la réouverture de l'aéroport international prévue samedi. TF1 | Reportage E. Assalit, C. Chevreton