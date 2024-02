Inondations dans le Pas-de-Calais : le calvaire sans fin des sinistrés

L'eau est à sa porte une troisième fois, alors Patrick se barricade. Cette enseigne de carton et quelques sacs de sable retiendront l'eau encore quelques heures. Ce jeudi matin, la Canche est sortie de son lit. À Brimeux, elle a inondé les rues et les jardins. L'eau monte jusqu'aux chevilles, mais elle n'a pas encore pénétré les maisons. Pour freiner sa progression, les agents municipaux bouchent les égouts avec du sable. Des pompes ont aussi été mobilisées pour vider les rues, car l'eau monte et s'approche des habitations. Depuis chez elle, Marie observe la scène, impuissante. "Ça fait trois fois, on n'en a marre", rapporte-t-elle. Près de 40 millimètres de pluies sont tombées ici en 36 heures, l'équivalent de deux semaines de précipitations. Albert a traversé le département pour porter secours à sa sœur. Il lui apporte quelques affaires. Selon les prévisions de Vigicrues, ce cours de la Canche pourrait atteindre, voire dépasser les deux mètres de hauteur, autant que lors des précédentes inondations en novembre dernier. TF1 | Reportage M. Debut, M. Ragazzi, Z. Ajili