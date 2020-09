Nouvelles mesures de restriction face au Covid-19 : les mariages menacés ?

Bien qu'il n'y ait pas raison de dramatiser selon le président de la République, il appelle toutefois à la vigilance pour les rassemblements privés. Face aux nouvelles mesures de restriction, quelques mariages ont dû être chamboulés. Si certains ont décidé de sauter le pas en comité restreint, d'autres ont dû revoir à la baisse le nombre d'invités. Et puis, il y a aussi ceux qui ont préféré reporter leur date pour l'année prochaine. Malgré tout, le mariage tient bon en cette période de Covid-19. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 11/09/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 11 septembre 2020 des reportages sur l'actualité politique, économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.