Nouvelles mesures restrictives : qu'en pensent les Saint-Juniauds ?

L'Hexagone est noyée dans l'épidémie de coronavirus depuis neuf mois. Récemment, de nouvelles restrictions ont été annoncées par Emmanuel Macron. Un couvre-feu a été instauré dans les villes les plus touchées par le coronavirus et l'état l'urgence sanitaire a été rétabli. À Saint-Junien, une petite ville de 11 000 habitants, les gens sont favorables à ces mesures. Mais d'autres restent sceptiques quant à leurs effets et pensent même que le gouvernement devrait faire plus. La situation est difficile à vivre au quotidien et le climat général devient de plus en plus lourd. L'inquiétude et la peur de l'avenir sont bien présentes. En effet, on ne pensait pas que le coronavirus durerait aussi longtemps. Mais selon le président de la République, le virus devrait continuer à bouleverser les habitudes au moins jusqu'à l'été prochain. Il va falloir encore patienter et cela plombe le moral partout dans le pays. Désormais, certains se raccrochent à l'arrivée d'un vaccin efficace et sans danger. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 15/10/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 15 octobre 2020 des reportages sur l'actualité politique, économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.