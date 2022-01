Nouvelles mesures sanitaires : les réactions politiques

Pour limiter la propagation du coronavirus dans l'Hexagone, le gouvernement a mis en place de nouvelles mesures sanitaires. Les hommes et les femmes politiques n'ont pas tardé à donner leur point de vue. "On connaît mieux le variant Omicron. On sait aujourd'hui qu'il est infiniment plus contagieux que tous les variants que nous avons eu à affronter. On sait aussi qu'il est moins dangereux parce que les Françaises et les Français sont largement vaccinés. La volonté, elle est claire : permettre au pays de continuer à fonctionner, ne pas être mis à l'arrêt et protéger la santé des Français avec des tests réguliers", a affirmé Pieyre-Alexandre Anglade, député LREM des Français établis hors de France. "Le suivi de l'isolement va être rendu plus compliqué pour la puissance publique. On en appelle encore une fois à la responsabilisation des citoyens, mais quid des obligations que l'Etat se fixe pour prendre soin des gens ? Moi, je pense qu'on ne peut pas envoyer les gens bosser sans les protéger", explique Sébastien Jumel, député PCF de Seine-Maritime.