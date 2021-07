Nouvelles mesures sanitaires : l'inquiétude des professionnels

Les salles de cinéma ont pu rouvrir sans restriction il y a à peine quelques jours. Alors, dans une salle à la Rochelle (Charente-Maritime), le directeur Jocelyn Bouyssy redoute l'annonce de nouvelles mesures contraignantes. L'année dernière, le cinéma a perdu 90% de son activité. On mise sur la période estivale pour faire revenir le public. Du côté des musées de la Rochelle, on reste optimiste. Certains protocoles sanitaires sont déjà prêts. Mais il reste une difficulté majeure : le contrôle d'éventuel pass sanitaire et le filtrage des entrées sans l'équipement adéquat pour scanner les QR Code et les attestations. Les hôtels, les festivals et les restaurants pourraient aussi voir rouge ce lundi soir. Pour Cédric Roger, serveur sur le port de la Rochelle, la saison touristique commence à peine. "Il y a quinzaine de jours, c'était derrière nous, tout allait bien. Et en l'espace de dix jours, tout s'est effondré. Ça devient quand même inquiétant", se plaint-il. Difficile de garder le moral. Tous attendent ce lundi soir les annonces du président avec une certaine fébrilité.