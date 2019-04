Nouvelles normes européennes : une centaine de trains neufs à l'arrêt

La présidente de la Région Île-de-France Valérie Pécresse et les habitants de la circonscription s'en s'émeuvent. De nouvelles normes européennes interdisent la circulation d'une centaine de trains neufs. Selon la Commission européenne, les nouveaux moyens de transport ont un problème de taille. Un gaspillage de l'argent public qui s'élève à un milliard d'euros. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 04/04/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 4 avril 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.