Nouvelles règles pour le courrier : comment s'y retrouver ?

Ce lundi matin, dans un bureau de poste lillois, on a trouvé des timbres rouges. Ce sont les derniers et ils ont traîné dans le fond d’un portefeuille. Le timbre rouge a officiellement disparu depuis dimanche 1er janvier. Il est désormais remplacé par un timbre digital, disponible sur Internet. On le trouve sur le site de La Poste à 1,49 euro. Mais on ne peut pas l’imprimer, contrairement au timbre vert. Il faut obligatoirement joindre un courrier avec. Pour les usagers les plus âgés, c’est quelques fois difficile. "Je n'ai pas Internet. Je vais me débrouiller" ; "Autant envoyer un mail", se plaignent quelques-uns d’entre eux. La lettre sera quand même distribuée par un facteur. Elle sera imprimée au plus près des destinataires. Fini donc l’avion ou le bateau pour La Poste. C’est plus écologique. On n’envoie désormais plus que moins de cinq lettres par an pour la majorité des Français. Cela fait 100 millions d‘économie pour La Poste. Si vous êtes perdus, vous pouvez toujours vous rendre dans un bureau de poste et un conseiller vous guidera. TF1 | Reportage S. Hembert, T. Chartier