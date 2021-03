Nouvelles restrictions : 46 millions de Français y gagnent

C'est un soulagement en Gironde ce vendredi matin. Pour le moment, le Sud-Ouest échappe au reconfinement. Mais sur le marché de Saint-Aubin-de-Médoc, on ne crie pas victoire pour autant. "Il y a que très peu de gens qui sont vaccinés, on ne peut pas être optimiste", a affirmé une habitante. À quinze kilomètres de là, dans le centre de Bordeaux, on se réjouit quand même de gagner une heure de liberté le soir. Le couvre-feu passera samedi de 18 heures à 19 heures. "On gagne une heure, on gratte un peu", a confié une Bordelaise. De plus, en télétravail, on perd un peu le fil de la journée. Pour des grands-parents venus en renfort d'Alsace pour s'occuper des petits-enfants, c'est une bonne nouvelle. "On est bien content d'avoir maintenant une petite bouffée d'oxygène". En revanche, du côté des commerçants, on est un peu moins enthousiaste. En tout cas, cette nouvelle liberté ne devrait pas faire oublier l'essentiel, le respect des gestes barrières et le port du masque, qui restent plus que jamais d'actualité.