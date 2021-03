Nouvelles restrictions : à La Baule, on attend les Parisiens

A la gare de La Baule, un TER a déposé ses premiers voyageurs parisiens encore plus nombreux ce vendredi matin. Une mère de famille y est venue pour récupérer sa fille qui travaille dans la capitale. Un soulagement pour elle. "C'était prévu qu'elle vienne sauf qu'elle a précipité son arrivée pour éviter le reconfinement à Paris", a-t-elle confié. Jusqu'à ce soir, presque tous les trains entre Paris et La Baule affichent complets. Sur le frond de mer, Marie et son fils Marcel passent quelques jours ici. Ils sont arrivés de la capitale il y a peu de temps. "Ici, on est au grand air. Il y a énormément d'espace. On rencontre peu de monde. Et nos enfants sont beaucoup mieux ici", a-t-elle affirmé. Ce matin, à l'heure du café, ces nouvelles arrivées de personnes confinées alimentent les conversations. Sur le marché, certains expriment leur crainte. Quant à Laurence Duval, une commerçante, elle est ravie de revoir les clients parisiens. Elle reste sereine.