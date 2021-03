Nouvelles restrictions : le ouf de soulagement des sportifs

"C'est le bonheur de rester profiter de la nature tout en bougeant un peu", "Cela nous fait vraiment du bien et on en a besoin", "avec un peu de bon sens, on peut quand même continuer à faire du sport sans prendre des risques"... les sportifs sont presque unanimes sur le sujet : avoir le droit de faire du sport malgré le confinement est un soulagement. Alors que ce soit dans le parc des Hauts-de-Seine ou dans le bois de Boulogne, ils étaient nombreux ce vendredi matin à en pratiquer. Pour quelques-uns, continuer le sport en plein air représente seulement un lot de consolation. En effet, toutes les activités ne vont pas reprendre. Le tennis, par exemple, ne pourra se faire que si le cours est donné en salle et aux enfants. Un point qui satisfait Alban. Les sports scolaires, eux aussi, pourront être maintenus en salle. Les tables de ping-pong vont reprendre du service. Les piscines se rempliront d'apprentis nageurs. Les activités en salle ne sont plus interdites pour les douze millions d'élèves du pays. Globalement, sur le sport, le gouvernement opte donc pour l'assouplissement des mesures, vital pour le moral des Français, à deux doigts de craquer.