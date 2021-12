Nouvelles restrictions : plus de café au comptoir pendant trois semaines

Dans ce restaurant strasbourgeois, le comptoir est une institution jusqu'à 36 places, désormais assises. Pour cause, il est hors de question d'y prendre une consommation debout à partir de la semaine prochaine. L'attente au comptoir faisait partie de l'organisation à revoir. Non loin de là, au pied de la cathédrale, se trouve le bar des Douze Apôtres. Là aussi, il faudra provisoirement oublier le petit noir sur le zinc. La dangerosité de la station debout n'est pourtant pas flagrante. Mais c'est la loi et il faudra bien l'appliquer pour tous les clients d'où qu'ils viennent. S'asseoir pour consommer est une des nouveautés. Mais elle n'est pas la seule à inquiéter les professionnels. La mise en place du télétravail risque fort d'avoir des conséquences encore plus lourdes sur leur chiffre d'affaires. Le pass sanitaire a déjà entraîné un ralentissement de leurs activités. Pour certains, interdire la consommation debout revient à une interdiction de travailler. TF1 | Reportage J. Rieg-Boivin, E. Schings